Vandalismus in Dormagen Glasscheiben an neun Bushaltestellen in Dormagen zerstört

Insgesamt waren Glasscheiben an 9 Haltestellen ins Visier der unbekannten Tatverdächtigen geraten, darunter an der Johannesstraße (Haltestelle Delrath Kirche), an der Edisonstraße (Haltestelle Edisonstraße), an der Bahnstraße (Haltestellen St. Peter und Am weißen Stein), an der Schulstraße (Haltestelle Lindenstraße) und an der Platanenstraße (Haltestelle Platanenstraße). Ebenso waren die Bushaltestellen an der Straße "Am Damschenpfad" (Haltestellen Am Damschenpfad und Bismarckstraße) sowie an der Bismarckstraße (Haltestelle Marie-Schlei Straße) betroffen.