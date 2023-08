Entsorgung in Dormagen Glascontainer-Standorte sollen sauberer werden

Die Mitglieder des Dormagener Planungsausschusses sind in ihrer jüngsten Sitzung nicht nur einstimmig den Vorschlägen der Verwaltung zu Verbesserungen an verschiedenen Glascontainerstandorten im Stadtgebiet gefolgt. Sie ergänzten den Beschluss auch noch um den Prüfauftrag, ob der Container-Standort in Delrath erhalten bleiben soll oder ein neuer Standort Am Weißen Stein in Stürzelberg nicht eine geeignete Alternative sein könnte.