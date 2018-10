Dormagen: Glänzender Hörspiel-Auftritt von "Manitu" im Kreismuseum Zons

Zons Im Kreiskulturzentrum Zons wurde ein preiswürdiges Hörspiel aufgeführt.

Voller Saft und Kraft spielen die beiden Akteure Theater, Jörg Schüttauf im lupenreinen Sächsisch und Gustav Peter Wöhler im gelegentlich überbetonten Hochdeutsch. Beide müssen dabei ihre helle Freude daran gehabt haben, jedenfalls klingt das in vielen Passagen an, wenn sie sich verbale Bälle bis hin zu wahnwitzigen Steilvorlagen zuspielen. Die Zuhörer im Kellergewölbe schmunzelten verständnisinnig oder nickten sich gegenseitig zu, wenn wieder einmal treffende Ost-West-Spitzen ausgeteilt wurden. Schenkelklopfend dröhnendes Gelächter gab es nicht. Der titelgebende Manitu tritt nicht als Gott auf, sondern ist Lebenskraft.

Was die komödiantischen Einlagen so prickelnd machten, war die Verbindung der Karl-May-Spiele in Radebeul mit den Realitäten der Wiedervereinigung. In Nordamerika gab es für die Ureinwohner kein Überleben, und zwischen Elbe und Oder wurde viel plattgemacht. Eingeklinkt in diesen Rahmen ist ein 22-jähriger Sohn, der wegen seines allzu aggressiven Demonstrierens Zoff mit der Polizei hat. Die Pointe dabei: Lothar-West ist hochrangiger Polizist, hat die Anklage auf dem Tisch und kann sie in der Versenkung verschwinden lassen.