Entwicklung in Dormagen Neues Gewerbequartier in Top West im Aufbau

Flächen zur Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben werden in Dormagen immer knapper. Doch noch gibt es sie, zum Beispiel am Rande des Ortsteils Hackenbroich. Doch aktuell steht ein anderer Bereich im Fokus: Vor rund einem Jahr haben die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) mit den Bauarbeiten zur Erweiterung des Gewerbegebietes Top West auf der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche an der Alten Heerstraße begonnen. Nun sind die Arbeiten an der „Flensburger Straße“, die die neuen Gewerbegrundstücke mit einer Gesamtfläche von etwa sieben Hektar erschließt, sowie der Bau der Entwässerungs- und Versorgungsanlagen abgeschlossen. Somit können die Grundstücke ab sofort bebaut werden.