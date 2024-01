Schulen in Dormagen Wenn Schüler mit Stühlen werfen

Info

Beteiligung An der Umfrage haben knapp 1500 Lehrer aus ganz NRW im Zeitraum zwischen dem 20. September und dem 15. Oktober 2023 teilgenommen. 79 Prozent der Befragten lehren an Gymnasien, 17 Prozent an Gesamtschulen und fünf Prozent an anderen Schulformen.

Gewalterfahrungen 47 Prozent der Lehrkräfte an Gymnasien und 76 Prozent der Lehrkräfte an Gesamtschulen waren in den vergangenen Jahren von einer Form von Gewalt betroffen. Beinahe 80 Prozent der Lehrer an Gesamtschulen gaben an, dies geschehe häufig oder sehr häufig.

Sicherheit Das Sicherheitsgefühl am Arbeitsplatz hat sich bei 36 Prozent der Gymnasiallehrer in den vergangenen drei Jahren verändert, unter den Lehrkräften an Gesamtschulen gaben dies sogar 63 Prozent an.