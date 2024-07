Prominenter Schirmherr für Lebende Krippe in Zons Karl-Josef Laumann hat Weihnachten schon fest im Blick

Eine Delegation des Vorstandes hat dem Minister in diesen Tagen den Vorschlag gemacht. Karl-Josef Laumann nahm die Schirmherrschaft dankend an. Dabei würdigte er das ehrenamtliche Engagement, das hinter dem Erfolg dieser Großveranstaltung steht. Laumann freute sich darauf, die Schirmherrschaft zu übernehmen – besonders, als er von der Vorsitzenden Christa Stumps erfuhr, dass die diesjährige Spendensammlung nach allen sechs Aufführungen an die Dormagener Tafel geht.