Verkehr in Dormagen : Sperrung der Unfallkreuzung endet am Freitag

Klaus Dahmen vom Landesbetrieb Straßen ist mit dem Verlauf der Umbauarbeiten zufrieden – auch wenn es nicht ganz zur Punktlandung reichte. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Die Umbauarbeiten des Kreuzungsbereichs L280/L380 verzögern sich leicht.

Das ist doch eine Perspektive für die Verkehrsteilnehmer in Dormagen, auch wenn der ursprünglich anvisierte und durchaus ehrgeizige Zeitplan für die Aufhebung der Sperrung nicht ganz gehalten werden kann: Ende dieser Woche, voraussichtlich am Freitag, soll die Kreuzung L280/L380 (Franz-Gerstner-Straße/Provinzialstraße) wieder frei sein. Eigentlich sollte dies schon am Mittwoch, mit Beginn des neuen Schuljahres, der Fall sein. „Aber es fehlen noch Restarbeiten, die wir gerne noch mitmachen würden, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden“, erklärt Klaus Dahmen vom zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Zuvorderst gehe es um die Verlängerung von Schutzplanken, aber auch um einige Fugen, die noch bearbeitet werden müssen.

Nichtsdestotrotz ist Dahmen mit dem Verlauf der Maßnahme sehr zufrieden, wie er sagt. „Denn es war doch ein großes Projekt.“ Das den Autofahrern einige Geduld abverlangte. Denn die Umwege, die einige aus Richtung Dormagen auf dem Weg nach Delhoven, Knechtsteden, Gohr oder auch Rommerskirchen in Kauf nehmen mussten, waren beträchtlich. Natürlich auch für alle, die aus Richtung Delhoven zur Autobahn oder in die Dormagener City wollten. Auch der Tannenbusch und der dort befindliche Wildpark waren aus südlicher und östlicher Richtung schwieriger zu erreichen als gewohnt.

Das wird nun in Kürze der Vergangenheit angehören. Der Lohn, so erhoffen es sich zumindest die Verkehrsexperten und die Polizei, wird eine entschärfte Kreuzung an der L280/L380 sein, an dem die Zahl der Unfälle deutlich nach unten gehen sollte. Seit 2011 galt der Bereich offiziell als Unfallhäufungsstelle. Neben zu hoher Geschwindigkeit war offenbar ein wesentlicher Grund dafür, dass Autofahrer, die aus Richtung Nievenheim kommen, von Autofahrern, die von der Franz-Gerstner-Straße nach links Richtung Delhoven abbiegen wollen, zu spät gesehen werden. Alleine von Mitte 2014 bis Ende 2017 wurden von der Polizei 34 Unfälle registriert, bei denen 45 Menschen leicht und vier schwer verletzt wurden.