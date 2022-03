Lehrer an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim : Gesamtschullehrer veröffentlicht neues Buch

Lehrer an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim

Nievenheim Viel Lesen, selbst ein Buch schreiben – das waren Vorsätze, die sich einige Menschen während der verschiedenen Phasen des Lockdowns seit Beginn der Pandemie vorgenommen haben. Jörg Schwenzfeier, Lehrer an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim hat genau das geschafft.

Zu lesen sind darin zehn Geschichten über die Städte im Kreis Mettmann. Die Idee dazu kam ihm beim Lesen der Rheinischen Post. Schwenzfeier, der in Monheim wohnt, genoss die Berichte über sogenannte „Stadtspaziergänge“ in der RP, die auch viele Anekdoten enthielten.

Genauso erging es ihm bei den anderen Geschichten über die Städte in der Region. Zu den historischen Begebenheiten, die auch in den Berichten der RP erzählt wurden, entstanden fiktive Geschichten um Menschen und Orte, die sich während des Schreibens entwickelten und so zu eigenen Geschichten wurden. „Dass ich mit dem Scala-Verlag hier aus der Region einen Partner gefunden habe, freut mich sehr“, sagt Schwenzfeier.