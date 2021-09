35. Geburtstag : Bertha-von-Suttner Gesamtschule plant Zukunft beim „Worldcafé“

Nievenheim Die Schulgemeinde sammelte gemeinsam kreative Ideen, wie die Zukunft der Schule gestaltet werden kann. Impulsgeber war ein Vortrag.

Bereits im Juni 2021 hatte das Kollegium eine sogenannte „Stärken-Schwäche-Analyse“ durchgeführt - eine Art Brainstorming, bei dem gesammelt wurde, was bewahrt und was angepackt werden sollte. Aus den Anregungen wurden 15 Oberthemen herausgefiltert, zu denen am Worldcafé an 15 Tischgruppen diskutiert wurde. Beispiel: Wie schützt und bewahrt die Schule die Gesundheit und das Wohlergehen der Lehrerkräfte und Schülerinnen und Schüler? Welche Veränderungen müssen dazu ins Werk gesetzt werden? Für einen einleitenden Impulsvortrag lud die Schule Professor Olaf-Axel Burow ein, der sich in vielen Publikationen und an seinem Lehrstuhl an der Universität Kassel mit Fragen der Zukunftsgestaltung von Bildung befasst.