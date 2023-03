Geplante Leitung von Dormagen nach Krefeld Gerichtserfolg für Covestro bei CO-Pipeline

Diese eine Schlacht ist verloren, den Kampf gegen die Giftgasleitung geben die Gegner der CO-Pipeline aber nicht auf: Am Dienstag hat das Verwaltungsgericht in Düsseldorf die Klagen von zwei Bürgern aus Hilden und Ratingen gegen die Pipeline abgewiesen. Sie hatten gegen die sogenannten Planfeststellungsbeschlüsse der Bezirksregierung Düsseldorf aus den Jahren 2007 und 2018 geklagt – die Beschlüsse seien jedoch rechtskräftig, so das Gericht. „Wir werden weiterkämpfen, wir geben nicht auf“, sagte indes Dieter Donner, Sprecher der Pipeline-Gegner.