Literarischer Sommer in Dormagen Halb Niederlande, halb Eifel - Gerbrand Bakker zu Gast

Und so ist auch die Lesung nicht ganz klassisch. „Es wird eine niederländische Lesung“, verriet Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW, als das Stimmengewirr verstummte „Es wird mehr erzählt als gelesen.“ Und so begann eine angenehme Plauderei mit dem Schriftsteller, der erzählte, dass er seit 13 Jahren sein Leben zwischen einem Haus in der Eifel und einem Domizil in Amsterdam aufteilt. Nun sei der Garten in der Eifel fertig und vielleicht sei es an der Zeit, sich etwas Neues zu suchen und damit an einem einzigen Ort „voll und ganz zu leben“.