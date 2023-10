Anders leben in Dormagen Wohnprojekt „NaWoDo“ feiert zehnten Geburtstag

Das Mehrgenerationenprojekt Nachbarschaftlich Wohnen in Dormagen (NaWoDo) in Dormagen-Nievenheim feiert in den kommenden Monaten sein zehnjähriges Bestehen. Besonderes Highlight: Zum 1. Februar 2024 wird eine 3-Zimmer-Wohnung in der ersten Etage der Hofanlage frei, die sich besonders für Familien eignet. Das kommt nicht oft vor, denn in der Regel bleiben die Bewohner der Wohnanlage lange treu.