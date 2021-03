Genossenschaft in Dormagen : „NaWoDo“ - Wohnung frei

Dormagen Wer eine Alternative zum klassischen Einfamilienhaus sucht, könnte bei „NaWoDo - Nachbarschaftliches Wohnen Dormagen“ fündig werden.

Das war für Thönneßen einer der Gründe, die Genossenschaft „NaWoDo – Nachbarschaftliches Wohnen Dormagen“ mit zu gründen. Seit 2018 wohnen die Mitglieder im Mehrgenerationenhaus am Latoursgarten in Nievenheim in 23 Wohneinheiten. In der Genossenschaft haben sie sich in dieser alternativen Wohnform zusammengeschlossen. Jedes Mitglied hat seine eigene Wohnung und darf zusätzlich alle Gemeinschaftsräume nutzen.