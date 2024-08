Landwirtschaft in Dormagen Selbst gepflückt schmeckt’s doppelt so gut

Gemüse selbst beim Bauern um die Ecke zu ernten, liegt im Trend. Kein Wunder, schließlich sind Erdbeeren, Kartoffeln und Co. selbstgepflückt um einiges günstiger als im Laden. Außerdem weiß man ganz genau, woher das Gemüse kommt, wenn man selbst auf dem Feld mit angepackt hat. Und es wird kein Verpackungsmüll produziert. Der Goldberger Hof in Hackenbroich und der Bahlewsinkelhof in Stürzelberg haben diesen Sommer wieder ihre Gemüsegärten für Selber-Pflücker geöffnet.