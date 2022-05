Brauchtum in Dormagen : Gelungener Festauftakt in Horrem

Gelungener Festauftakt in Horrem

Brauchtum in Dormagen

Horrem Mit dem Königs- und Oberstehrenabend in Horrem startete die Schützenfestsaison in Dormagen. Nun ist die Vorfreude auf das kommende Schützenfest groß.

Am vergangenen Samstag hatte das lange Warten ein Ende. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause starteten die Horremer Schützen mit einer Kombination aus Festeröffnung mit Gästeschießen und dem Königs- und Oberstehrenabend in die Schützenfestsaison. Brudermeister Manfred Klein zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf. „Es war eine schöne Veranstaltung. Es hat Spaß gemacht, mal wieder gesellig zu sein, auch wenn man respektvoll vorsichtig etwas Abstand gehalten hat“, sagt er. „Aber es war ein schöner Auftakt und stimmt uns hoffnungsvoll, dass auch das Schützenfest so wird.“