Sport und Soziales in Dormagen : Geldsegen für Projekt des TuS Hackenbroich

Sport und Soziales in Dormagen

Hackenbroich Das Multifunktionsgebäude in Hackenbroich bekommt einen weiteren Schub. Die große Kostensteigerung kann zu einem erheblichem Teil kompensiert werden.

Jetzt dürften die Sorgen beim TuS Hackenbroich und dessen Vorsitzenden André Heryschek der Erleichterung weichen. Nachdem unlängst bekannt geworden war, dass die Kosten für das vom Verein auf seiner Anlage seit Jahren geplante Multifunktionsgebäude sehr stark steigen würden – die Rede war von rund 400.000 Euro zusätzlich – gibt es nun eine gute Nachricht. Die Stadt Dormagen gab gerade bekannt, dass für den Bau des Multifunktionsgebäudes in Hackenbroich mit weiteren Fördermitteln in Höhe von rund 250.000 Euro zu rechnen ist. Einen entsprechenden Antrag des Sportservice habe die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt. Heryschek nahm das froh zur Kenntnis. „Ich freue mich über den politischen Rückhalt und darüber, dass sich das Land beteiligt“, sagte er am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Als Zeitfenster für den Bau des Gebäudes nannte er die Spanne von März bis Oktober 2022.