Zwei Jahre nach Tat in Dormagen Tatverdächtige gefasst nach Geldautomaten-Sprengung in Top West

Einer Pressemitteilung des Bundeskriminalamts (BKA) Wiesbaden von Dienstag zufolge haben Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des BKA und der niederländischen Polizei neun Wohnobjekte in Amsterdam, Helmond und Utrecht durchsucht. Fünf Beschuldigte sind in den Niederlanden festgenommen worden. Im Fokus der Ermittlungen stehen fünf niederländisch-marokkanische Staatsangehörige im Alter zwischen 23 und 38 Jahren. Sie sind dringend verdächtig, an insgesamt 22 Sprengungen von Geldautomaten im Zeitraum 20. Mai 2021 bis 30. August 2022 in Deutschland als ausführende Täter bzw. Hintermänner beteiligt gewesen zu sein. Darunter ist auch die Sprengung des Geldautomaten an der Kieler Straße im Gewerbepark Top West.