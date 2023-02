Ukraineflüchtlinge in Dormagen „Wir konnten an Krieg nicht glauben“

Ganna Deliamure ist eine offene und freundliche Frau, im Gespräch lächelt sie viel. Doch die Traurigkeit in ihren Augen bleibt. Nach außen muss sie stark sein, schon allein wegen ihrer vierjährigen Tochter, die sie im März des vergangenen Jahres mitgenommen hat bei der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg auf ihr Heimatland, die Ukraine. Nun leben Mutter und Kind in Dormagen, zusammen mit den Großeltern, die später nachgekommen sind. Wäre das Töchterchen nicht – Ganna Deliamure hätte wahrscheinlich ausgeharrt bei ihrem Mann, der als Layouter für eine Zeitung arbeitet, daheim in Dnipro; der viertgrößten Stadt der Ukraine.