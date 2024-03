Befreiung vom Nationalsozialismus in Dormagen Gedenken an Ende des Zweiten Weltkrieges

In seiner Ansprache erinnerte Lierenfeld an die Vergangenheit, mahnte aber auch vor der aktuellen Situation: „Das erneute Aufflammen rechter Ideologie in unserem Land macht mir Sorgen. Derzeit gibt es Parteien aus dem rechten Spektrum, die immer mehr Macht erreichen. Das zeigen uns die aktuellen Wahlen. Dies sind schlimme Vorboten, die uns auffordern müssen, entschieden dagegen zu lenken. Dies haben wir beispielsweise mit der Demonstration vor wenigen Wochen mit rund 5000 Menschen verdeutlicht.“ Dem stimmte Benjamin Schuster, stellvertretender Schülersprecher der BvS-Gesamtschule, zu: „Die Befreiung Dormagens war mehr als nur das Ende eines Kapitels in der Geschichte. Sie war und ist ein Aufruf zum Handeln, eine Verpflichtung. Lasst uns gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen, in der Frieden, Toleranz und Respekt herrschen.“