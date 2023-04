Veranstaltung in Dormagen Gastronomen organisieren „Tanz in den Mai“-Event

Mit dem Beginn des fünften Monats verabschiedet man sich in der Regel offiziell von der kalten Jahreszeit, auch in Dormagen tanzen Jung und Alt – mit Ausnahme der Pandemie-Zeiten – Jahr für Jahr in den Mai. In der Innenstadt wird die beliebte Veranstaltung dabei jedoch nicht von der Stadt organisiert, vor über zehn Jahren haben sich die engagierten Rathaus-Gastronomen (Pizzeria Paparazzi, Café Lemke, Eiscafé Bellini und ursprünglich der Ratskeller) zusammengeschlossen und stellen seitdem die Veranstaltung auf dem Rathausplatz auf die Beine.