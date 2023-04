Außengastronomie in Dormagen Gastro wehrt sich gegen teure Gebühren

Zwischen 2020 und 2022 verzichtete die Stadt auf die Gebühren für Außengastronomie sowie Warenauslage auf öffentlichen Flächen. Nun, da die Pandemie für beendet erklärt wurde, werden die Terrassen-Gebühren wieder eingeführt – und laut der City-Offensive Dormagen (CiDo) erhöhen diese sich für viele Gastronome „drastisch“. So ist der Quadratmeterpreis zwar mit 5,50 Euro bzw. 6 Euro (in der Innenstadt) grundsätzlich seit 2013 nicht gestiegen, doch durch den erforderten enormen Ausbau der Außengastronomie in Corona-Zeiten und die damit einhergehende Neuvermessung der Flächen, ist die Gebühr für viele Gastronomen in dieser Höhe nicht mehr tragbar. Die CiDo stärkt der Gastronomie den Rücken und setzt sich mit einem offenen Brief an Bürgermeister Erik Lierenfeld für die Gewerbetreibenden ein.