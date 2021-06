Re-Start in Dormagen : Galerietheater Zons jubelt über den Theatersommer

Zons Nach langer und schwerer Zeit kann das Galerietheater Zons nun endlich wieder spielen. Die Freude darüber ist bei dem Ensemble groß.

In den letzten Monaten habe das Ensemble ausschließlich via Videokonferenz geprobt. Nun müssen die gebotenen Abstände auf der Bühne auch live eingehalten werden.“ Um die Sicherheit zu gewährleisten, „musste ein großer, gut belüfteter Raum her“. Dieser sei jetzt mit der offenen Scheune des Waldkindergartens Knechtsteden gefunden worden. „Dort können ‚Die Elstern’ unter den kritischen Blicken ihrer geflügelten Artgenossen unter freiem Himmel geprobt werden.“ Bei schlechteren Wetterbedingungen stellt die Galeriewerkstatt Knechtsteden, in welchem das Galerietheater Mitglied ist, ihren großen Malersaal zur Verfügung. Mit derlei „flexibler und tatkräftiger Unterstützung“ verkündet Regisseur Stefan Filipiak: „Wir sind im Plan, alle sind heiß darauf zu spielen - auch bei 30 Grad in den Abendstunden“.