Rheinglück-Galerie in Dormagen Farbenrausch und Gaumenfreude bei Vernissage

In Dormagen gibt es eine neue Galerie, die am Sonntagabend ihre erste Vernissage präsentierte. Rund 70 Gäste folgten der Einladung von Geschäftsführer David Wollny in die Galerie Rheinglück. Dort präsentierte der Künstler und Hauptaussteller Coskun Quindt im Rahmen von „ART@TheOffice“ den Gästen eine Vielzahl seiner expressionistischen Werke auf zwei Etagen des einzigartigen Loftbüros an der Kölner Straße. Sein Schulfreund Dominic Saleh-Zaki, ebenfalls Schauspieler und bekannt aus Verbotene Liebe oder Alarm für Cobra 11, steuerte drei Werke bei.