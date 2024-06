Brauchtum in Dormagen Fußball und Feuerwerk beim Schützenfest in Dormagen 2024

Die Kirmeseröffnung ist am Freitag um 14 Uhr auf dem Schützenplatz an der Ecke Walhovener Straße /B9, um 18 Uhr gibt es den Fassanstich. Gleich anschließend beginnt das Gästekönig- und König-der-Könige-Schießen um den Gäste-Wanderpokal und den Königs-Wanderpokal. Direkt danach wird der Gästekönig und der König der Könige am Schützenhaus gekrönt. Ab 20.30 Uhr ist Einlassbeginn in den Großen Saal des Schützenhauses für die BSV-Auftaktparty: Für die passende Musik sorgt DJ Stephan Braun.