Funklöcher in Dormagen So ist es um die Schnelligkeit des Internets bestellt

Besonders interessant: Die Ergebnisse werden auf einer interaktiven Karte präsentiert. So kann eingesehen werden, welche Regionen sowohl mobil als auch im Festnetzanschluss die schnellsten Downloadgeschwindigkeiten haben. So viel darf verraten werden: Beim Festnetzanschluss gibt es deutschlandweit keine nennenswerten Unterschiede. Und wenn in einem Gebiet doch mal niedrigere Geschwindigkeiten gemessen wurden, hinkt der Bereich auch beim Mobilfunknetz hinterher.