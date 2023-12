Kirche in Dormagen Fürbittbuch offenbart Sorgen und Wünsche

„Weihnachten ist keine Jahreszeit, es ist ein Gefühl“, sagte die amerikanische Schriftstellerin Edna Ferber. Übermorgen ist Weihnachten. Die Menschen rücken näher zusammen, die Familien besinnen sich. Kleine und große Kinderaugen leuchten. Vielleicht ist das Heimkommen in den Schoß der Familie so etwas wie ein kurzes Eintauchen in die heile Welt von einst. Irgendwie ist es, als stünde am Heiligen Abend die Zeit still. Alles ist anders. Aber: Nicht für alle Dormagener ist es ein Fest der Ruhe und Besinnlichkeit.