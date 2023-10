Fahrradfreundliches Dormagen Es gibt immer noch Problemstellen für Radfahrer

Beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) belegte Dormagen (Note 3,57) nach Rommerskirchen (Note 3,34) den zweiten Platz im Rhein-Kreis Neuss. Die beste Teilnote (2,3) vergaben die Dormagener für die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Fahrrad. Auch die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer (2,4) oder die Möglichkeit, zügig zu fahren (2,5), wurden positiv bewertet. Während in Grevenbroich gerade die erste Fahrradstraße eröffnet wurde, gibt es in Dormagen bereits drei, an der Deichstraße, der Wiesenstraße und der „alten“ Aldenhovenstraße. Und: Ein grüner Pfeil auf schwarzem Grund an der Ampel erlaubt Radfahrern das Abbiegen auch bei Rot. Das gibt es in Dormagen schon an vielen Kreuzungen. Also alles gut?