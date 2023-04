Männerchor Bayer Dormagen Wilfried Schellen löst Vorsitzenden Klaus Fischer ab

In der Leitung des Bayer-Männerchores hat es einen Wechsel gegeben. Bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung gab es nämlich eine Überraschung: Neben dem 1. Vorsitzenden Klaus Fischer wurde ein zweiter Kandidat für dieses Amt vorgeschlagen: Wilfried Schellen. Und prompt wurde Schellen mit großer Mehrheit das Vertrauen geschenkt; wie Heinz Sczyrba vom Chor mitteilte. Schellen habe die Wahl angenommen und sich im Voraus für das in ihn gesetzte Vertrauen bedankt, dem er gern in den beiden nächsten Jahren gerecht werden wolle. Neben dem Fortführen bewährter Traditionen kündigte er einige organisatorische Änderungen an. Chorleiter Roland Steinfeld versicherte, auch mit dem neuen Vorstand vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Klaus Fischer wurde zum Ehrenmitgliedgewählt.