Tiere in Dormagen Frühlingsgefühle und früher Nachwuchs im Tannenbusch

Den Tierjungen an sich machen die Wetterbedingungen aber überhaupt nichts aus. Sie bleiben die ersten Monate geschützt zusammen mit ihren Geschwistern in ihrem Gehege bzw. warmen Stall und werden von ihren Müttern gestillt, bis sie bereit sind, umgesiedelt zu werden. Umgesiedelt wurde auch das Eselfohlen Julio mit seiner Familie. Als einem der erstem Tierparks in Deutschland ist es dem Tierpark Tannenbusch gelungen, Wildesel und Hausesel zu vergesellschaften. „Zugegebenermaßen war das gar nicht so einfach und hat auch nicht von heute auf morgen geklappt", so der Vorsitzende ehrlich. Ganz langsam habe man die beiden Tiergruppen in einem großen Gehege zusammengeführt, lange Zeit jedoch durch einen Zaun getrennt. „Wir haben den Tieren so die Möglichkeit gegeben, sich stundenweise am Zaun zu beschnuppern und sich aneinander zu gewöhnen. Diese Zeit hat man dann immer länger ausgeweitet, bis man sie schließlich zusammen in ein Gehege stellen konnte und sie gemeinsam übernachten lassen konnte", erklärt Bernd Dehm. Inzwischen stehen Haus- und Wildesel gemeinsam auf einer Koppel und vertragen sich sehr gut.