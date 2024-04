Stadtfest in Dormagen Genuss, Unterhaltung und Olympia-Feeling in der City

„Raus in den Frühling und R(h)ein in die ‚Kö’“ lautet der Appell an alle Dormagener, wenn am Sonntag, 5. Mai, das SWD-Frühlingsfest im Herzen der City beginnt. Von 11 bis 18 Uhr empfängt die Innenstadt ihre Besucher mit vielseitigen Marktständen, Autoneuheiten und einem bunten Unterhaltungsprogramm. Dazu öffnen die City-Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen zum Sonntags-Einkauf für die ganze Familie. Wer die 2022 eröffnete Römerausstellung im Rathaus noch nicht kennt, kann sich um 14 Uhr einem kostenlosen Rundgang anschließen.