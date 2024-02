Knechtstedener Wald in Dormagen Wo sich der Frühling langsam bemerkbar macht

Auch heimische Tierarten zeigen sich langsam im Knechtstedener Wald und wachen aus ihrem Winterschlaf auf. Bei der sogenannten Amphibienwanderung fangen Kröten an, zu ihren Laichgründen und Leichtgewässern zu wandern. „Wer jetzt ein paar Kröten im Wald herumhüpfen sehen will, sollte für einen Spaziergang im Wald vorbeischauen“, sagt Pechtheyden. Auch Hasen und kleine Wildschweine können Besucher unter Umständen sehen. „Die Brutzeit beginnt so langsam und kleine Hasen und Wildschweine sind im Wald unterwegs. Deswegen bitten wir die Besucher auch, dass sie ihre Hunde an die Leine nehmen“, sagt Pechtheyden. Für den Revierförster sei die Geburt der jungen Tiere einer der spannendsten Dinge im Frühling. So kommen auch Jungfüchse im März im Fuchsbau zur Welt. Und auch bei den Vögeln ist hörbar, dass sie sich in der Brutzeit befinden. „Die Vögel kommen jetzt erst richtig in Gang“, sagt Pechtheyden. Von März bis April geht die Brutzeit der Vögel. Kohlmeisen, Haussperlinge, Spätze und die Haubenmeise kehren so langsam zurück und ab April kommen auch die ersten Wandervögel wieder. „Auch Störche hat man schon über Dormagen kreisen sehen“, sagt Pechtheyden.