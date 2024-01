Dormagen räumt auf Frühjahrsputz in der Stadt – im März wird wieder Müll gesammelt

Dormagen Letztes Jahr kamen knapp zehn Tonnen gesammelter Müll zusammen, über 5500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei: Der Frühjahrsputz 2023 in Dormagen hat alle städtischen Rekorde gebrochen. Und auch in diesem Jahr hofft das Organisationsteam erneut auf eine rege Teilnahme der Dormagener Bürger, wenn es am Samstag, 9. März, wieder auf die Straßen, Wiesen und in die Parks der Stadt geht, um den wilden Müll aufzusammeln.