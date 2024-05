Bibfit-Programm in Dormagen Frühe Leseförderung wird dankend angenommen

„Wer sich als Bücherei an der Aktion Bibfit beteiligt, bekommt vom Erzbistum ein tolles Paket zugesendet, in dem ein Leitfaden und Materialien enthalten sind. Das hat den Vorteil, dass die Aktion auch überregional einheitlich gestaltet wird und man nicht so viel Arbeit mit der Organisation hat", erklärt Ehrenamtler Michael Boldt, der sich seit Jahren an der Aktion beteiligt. In dem Paket enthalten sind Namenschilder für die Kinder, Stempel und Stempelkarten sowie ein Baumwollrucksack und Urkunden, die die Kinder am Ende der Aktion erhalten.