Wechsel im Rathaus Dormagen Fritz Bezold ab 1. Mai neuer Erster Beigeordneter

Der Neue startet gleich mit einem freien Tag: Am Mai-Feiertag wird Fritz Bezold offiziell Erster Beigeordneter der Stadt Dormagen. Bürgermeister Erik Lierenfeld verlieh dem 51-Jährigen am Freitag die Ernennungsurkunde zum Wahlbeamten auf Zeit. Bezold tritt die Nachfolge von Robert Krumbein an. Ihm überreichte der Bürgermeister die deklaratorische Urkunde zum Eintritt in den Ruhestand.