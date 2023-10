Bürgerdialog zur Innenstadt Dormagen Friedhof soll neues Schmuckstück werden

Der Bürgerdialog der Stadt hätte am Mittwochabend in der Kulturhalle mehr Resonanz verdient gehabt. Während die Verwaltung mit rund einem Dutzend Spitzenkräften am Start war, waren es nur gut 30 Interessierte, die sich von Bürgermeister Erik Lierenfeld über den aktuellen Stand in zentralen Themen informieren ließ.