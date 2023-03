FDP in Dormagen Fricke referiert bei Parteitag über Bundespolitik

Fricke ging in seinem Beitrag auf die aktuellen Entwicklungen bei der Aufstellung des Bundeshaushalts für das Jahr 2024 ein. „Ein wirklich spannender Vortrag an diesem Abend, der die aktuellen Entwicklungen sehr gut dargestellt hat. Wir freuen uns, dass wir neben dem Generalsekretär der Bundes-FDP und Kreisvorsitzenden Bijan Djir-Sarai noch einen weiteren Bundestagsabgeordneten in unserer Region haben, der uns aus erster Hand über die Entwicklungen der Bundespolitik informieren kann“, sagten Dirk Rosellen und Carina Hogrebe, die Vorsitzenden der FDP in Dormagen.