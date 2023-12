Musik in Dormagen Freude erfüllt die Luft beim festlichen Konzert

Mit „Gloria“, also Ruhm, Preis und Ehre war am Freitag der Einstieg in ein Weihnachtskonzert der Extraklasse überschrieben. Die geistliche Musikliteratur gibt also auch jenseits von Bach, Händel und Schütz klangvolle Schätze bereit. Aufgeboten waren unter der Gesamtleitung von Georg Wendt für diese Entdeckungsreise die Kölner Turmbläser, die Dormagener Kantorei, mit Corail Lassurguére ein Percussionist sowie der bekannte Organist Alexander Grün an der Basilika St. Ursula in Köln.