Freiwillige Feuerwehr in Dormagen Löschzug Hackenbroich gewährt Blick hinter die Kulissen

Peter Riek ist der Löschzugführer des LZ 33 und quasi bei der Feuerwehr aufgewachsen. Sein Vater war bereits 16 Jahre Löschzugführer hier und am Tag der offenen Tür sind auch seine Mutter, die Schwester, der Onkel und seine Frau dabei, um tatkräftig zu unterstützen. Eine besondere Stimmung liegt in der Luft, wenn Peter Riek von dieser Feuerwehr erzählt, die unter seiner Führung besonderen Wert auf die Brauchtumspflege legt. Die Faszination zur Feuerwehr hat er nach einer Ausbildung zum Schreiner zum Beruf gemacht. Er arbeitet heute in Solingen in der Leitstelle. „Im Einsatz sind alle gleich“, sagt Riek auf die Frage, welche Unterschiede zwischen der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr bestehen. „Es herrscht eine kollegiale Zusammenarbeit, wenn wir gemeinsam am Einsatzort sind“, ergänzt Patrick Böttger. Sie alle eint das Ziele, Leben zu retten. Jeden Freitag gibt es von 19 bis 21 Uhr einen daher einen Übungsabend.