Feuerwehr in Dormagen Freiwillige bekommen eine „Rente“

Welch hohen Stellenwert die Feuerwehrleute in Dormagen besitzen, belegen nicht nur die Jahr für Jahr hohen finanziellen Investitionen in Gebäude und Ausrüstung, sondern auch die jüngste Entscheidung der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses: Weil es immer schwieriger wird, Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr zu finden und diesen auch über Jahre bei der Stange zu halten, wurde eine „Feuerwehrrente“ beschlossen. Bereits für dieses Jahr steht ein Topf mit 80.000 Euro zur Verfügung, den es auch in den nächsten Jahren geben wird.