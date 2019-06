Aktion in Dormagen : Freiwilligenagentur sammelt Schulranzen

Aktion in Dormagen

2008 war sie eine frische Idee, mittlerweile ist sie Tradition: Die Aktion „Dormagener Schulranzen“. Auch in diesem Jahr sammelt die Freiwilligen-Agentur Dormagen wieder gebrauchte Ranzen und füllt diese mit gekauften Utensilien, wie Mäppchen, Malkasten, Stiften, Scheren und Zeichenblöcken. Das Ganze wird aus Spendengeldern finanziert.

„Für viele Kinder sind die anstehenden Ferien mit der Freude verbunden, danach Schulkind zu werden“, sagt Dagmar Drossart von der Freiwilligen-Agentur. „Nicht alle Eltern haben jedoch die finanziellen Möglichkeiten, ihrem Kind einen neuen Ranzen zu kaufen. Zumal dann, wenn auch noch andere Kinder auszustatten sind.“ Zwar erhöhe sich ab dem 1. August der Beitrag aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Schulmaterialien. Damit könne jedoch nur der nötigste Bedarf gedeckt werden. Da gleichzeitig Kinder in weiterführende Schulen wechseln, könnten deren Schulranzen den neuen I-Dötzchen zugutekommen. Voraussetzung: Die Ranzen sind funktionsfähig und weisen nur geringe Gebrauchsspuren auf.

Die Aktion kann also auf zwei Arten unterstützt werden. Entweder mit Geldspenden für den Inhalt einer Schultasche (Wert: rund 30 Euro). Oder mit Sachspenden, die an acht unterschiedlichen Standorten in Horrem, Dormagen-Mitte, Rheinfeld, Hackenbroich, Straberg, Zons und Stürzelberg abgegeben werden können. Weitere Informationen dazu erteilt die Freiwilligen-Agentur (Knechtstedener Straße 20), Telefon 02133 539220 oder 0163 5392210, E-Mail: FreiwilligenAgentur-Dormagen@t-online.de.