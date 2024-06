Tiere in Dormagen Freilaufende Katzen müssen kastriert sein

Was in den meisten anderen Städten und Gemeinden in Deutschland längst vorhanden ist, hat in der vergangenen Woche auch der Kreistag beschlossen: eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen. Sie soll bereits ab dem 1. August 2024 gültig sein. Von allzu großer Freude ist bei Babette Terveer dennoch nichts zu spüren, die Vorsitzende des Tierheims Dormagen ist vielmehr enttäuscht, dass es so viele Jahre gedauert hat, ehe es diesen politischen Beschluss gibt. „Da gibt es vielleicht noch ein paar abgelegene Ecken in Deutschland, wo es diese Regelung nicht gibt.“ Für Terveer ist es eine dringend notwendige „reine Tierschutz-Maßnahme“, die jetzt kommt.