Straßenverkehr in Dormagen Kostenloses Busticket für Führerschein

Selbstständige Mobilität bedeutet Unabhängigkeit und ermöglicht Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie erhöht die Lebensqualität und trägt zu einem gesunden Altern bei. Doch spätestens wenn körperliche und geistige Einschränkungen eine sichere Verkehrsteilnahme nicht mehr zulassen, müssen Alternativen zum selbstständigen Autofahren gefunden werden. Und die gibt es in Dormagen - seit 2018. Damals machte die SVGD allen Dormagener Seniorinnen und Senioren ein Angebot. Wer aus Altersgründen freiwillig auf das Autofahren verzichtet, also seinen Führerschein abgibt, erhält ein Halbjahresticket für den Stadtbus. Das Angebot gilt bis heute und wurde ausgeweitet.