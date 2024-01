Frauen-Dreigestirn aus Zons Jecke Träume werden wahr

Gabi Füßer (Gabi I) führt die Hand an ihr Gesicht und wirft einen nachdenklichen Blick zur Seite bei der Frage, wie lange sie schon im Karneval in Zons aktiv ist. Seit 2011 sei sie mit der Karnevalsgruppe ‚Jecke Elf‘ als Damengruppe unterwegs. „Vorher war ich schon im Kinderkarneval aktiv und hatte Bühnenauftritte in Dormagen und Nievenheim. In meiner Jugend bin ich auch schon auf Zügen in Delrath mitgegangen“, sagt die 51-Jährige. Jeck ist Gabi Füßer also schon seit ihrer Kindheit. Etwas anders sieht das bei Sissi Nipkow (Sissi I) aus. „Ich bin erst später angefixt worden, auch wenn ich schon immer gerne Karneval gefeiert habe“, sagt Nipkow. Ihre Töchter waren 2016/2017 bereits Jugendprinzenpaar in Zons. „Wir haben sie an Rosenmontag begleitet und danach war ich so fasziniert und meinte zu meinem Mann, dass ich das auch machen will“, erinnert sich Nipkow. Als das Ehepaar 2017/2018 das Zonser Prinzenpaar bildete, folgten den Worten schnell Taten. Seitdem sei sie in Form einer Damengruppe im Karneval aktiv. Nadine Block ist die dritte im Bunde und Jungfrau I. Schon seit langer Zeit sei sie dem Karneval verbunden. Seit 2012 ist sie in der Zonser Stadtgarde im Schautanz aktiv. Zudem ist sie im Nähteam der Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiß Feste Zons und fertigt die Kostüme und Ornate für die Gardetruppe und die Tollitäten an.