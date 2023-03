Übergriff in Dormagen Männer sollen auf am Boden liegende Frau eingetreten haben

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 6. März, gegen 15.30 Uhr. Eine 29-jährige Dormagenerin hatte versucht an der Haltestelle auf der Dr.-Geldmacher-Straße in Hackenbroich auszusteigen. Zeitgleich soll die Gruppe der Tatverdächtigen sich in den Bus gedrängelt haben, sodass die aussteigende Frau zu Boden fiel. Die Verdächtigen sollen danach die am Boden liegende Frau mehrfach getreten haben.