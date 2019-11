Schützenwesen in Dormagen : Ein passionierter Skifahrer und Schütze

Frank Janssen ist der neue Bezirksbundesmeister. Foto: Daniel Elke

Dormagen Frank Janssen aus Hackenbroich ist der neue „Chef“ von elf Schützenbruderschaften aus Dormagen und Rommerskirchen. Oberst der St. Hubertus-Schützen-Hackenbroich-Hackhausen wird er auch weiterhin bleiben.

Nachdem sein Vorgänger Wolfgang Kuck im Frühjahr angekündigt hatte, nicht mehr als Bundesmeister des Bezirks Nettesheim im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften zu kandidieren, warf Frank Janssen Anfang Mai beim Bezirksjungschützentag in Frixheim seinen Hut in den Ring – als einziger Kandidat, wie wohl schon damals feststand.

Bei seiner am 31. Oktober an gleicher Stelle erfolgten, einstimmigen Wahl präsentierte Janssen den Delegierten des sich aus sechs Rommerskirchener und fünf Dormagener Bruderschaften rekrutierenden Bezirks ein Team, dessen Auswahl „relativ zügig“ vonstatten ging, wie er nach Abschluss der Wahlgänge sagte. Mit Ausnahme von Schriftführer Otto Müller (Horrem) ist der Bezirksvorstand komplett neu besetzt worden – die Wahlen fielen ebenso einstimmig aus wie die von Janssen. „Mit Caroline Kahm habe ich viele Jahre im Jungschützenvorstand zusammengearbeitet“, sagt der neue Bundesmeister angesichts seiner Stellvertreterin aus Frixheim, die 2016/17 Bezirkskönigin war.

INFO Bezirk Nettesheim der Historischen Schützen Bezirksbundesmeister Frank Janssen (Hackenbroich-Hackhausen) Stellvertreterin Caroline Kahm (Frixheim) Kassierer Thomas Englich (Hackenbroich-Hackhausen) Schießmeister Guido Schmitz (Nettesheim-Butzheim) Jungschützenmeister Manfred Wagner (Horrem)

Der gebürtige Hackenbroicher Frank Janssen (54) kommt aus der Jugendarbeit des Schützenwesens. 1985 trat er der St. Hubertus-Bruderschaft Hackenbroich-Hackhausen bei und engagierte sich zunächst als Betreuer der Edelknaben, bei denen auch seine beiden Söhne Niclas (heute 24) und Stefan (23) aktiv waren. 2014 wurde er Bezirksjungschützenmeister, nachdem er bereits seit 2004 hier die Stellvertreterfunktion ausübte.

2014 trat Frank Janssen in seiner heimischen Bruderschaft die Nachfolge der „Generals-Legende“ Hans Sturm als Regimentschef an. Oberst der St. Hubertus-Bruderschaft will er auch künftig bleiben. Janssen gehört den Schill‘schen Offizieren an, die von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr gegründet wurden, bei der auch er 19 Jahre lang aktiv war.

Koch und Chemikant von Beruf, zählen die Kölner „Geißböcke“ im Fußball und die „Haie“ im Eishockey zu seinen Hobbys, wobei der Schwerpunkt eher bei letzteren liegt. Beim FC ist er Kummer gewohnt: „Es wird eine Fahrstuhlmannschaft bleiben“, sagt er, ohne sich festlegen zu wollen, ob dem „Wieder-einmal-Aufsteiger“ der Klassenerhalt gelingt.

Zudem ist Frank Janssen ein leidenschaftlicher Skifahrer: Mit seiner Frau Michaela frönt er diesem Hobby am liebsten im Klein-Walsertal, während er mit seinem Freund Rainer Tausch, dem Schwiegersohn von Hans Sturm, in Arlberg auf die Bretter steigt. Als Bezirksbundesmeister wird ihn seine Frau natürlich unterstützen, wobei offen ist, ob in einem Umfang, wie Carola Kuck-Goergen, die Frau des bisherigen Amtsinhabers, als „Generalsekretariat“ dies 25 Jahre lang getan hat. Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bezirks hat Janssen daher den bis August amtierenden Bezirkskönig Michael Lotz aus Horrem gewinnen können.