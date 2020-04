Wirtschaft in Dormagen : Stadt fragt Unternehmen nach Folgen des Coronavirus

Dormagen In diesen Tagen bekommen rund tausend Unternehmen in Dormagen Post. Absender ist die städtische Wirtschaftsförderung.

Von Klaus D. Schumilas

Sie sorgt sich um die heimischen Firmen und deren Kampf ums Überleben in und nach der Corona-Krise. Wirtschaftsförderin Lidia Wygasch-Bierling hat einen einseitigen Fragebogen entwickelt, in dem sie, einfach gesagt, wissen will, wie es den Unternehmen geht. Wie sie mit der Situation umgehen, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen und welche sie gerne noch hätten. Wygasch-Bierling spricht von einem „Stimmungsbild“.

In den vergangenen Wochen gab es bereits einen regen Kontakt zwischen der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und Unternehmen. „Sicherlich 200 Firmen haben wir kontaktiert und beraten“, sagt sie. Denn Gesprächsstoff gibt es reichlich: „Es gibt für Unternehmen eine Flut an Informationen, daraus ergeben sich einfach viele Fragen.“ Sie spricht von einer „dramatischen Lage“ für viele, vor allem kleine Firmen in der Stadt. Daran ändern auch finanzielle Hilfspakete unter Umständen nicht viel, denn: „Darlehen, wie beispielsweise von der KfW sind Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Also Schulden, die Unternehmen schwer belasten. Diese Hilfen gehen schon an den Bedarfen eines Unternehmens vorbei.“