Yvonne Maier (40), Erzieherin: „Meine Tochter Pauline fand ihren Schulweg immer so dreckig und hat gefragt, ob wir ihn saubermachen können. So habe ich angefangen, mit Pauline und meinen Söhnen Max und Henry Müll zu sammeln. Wir haben 2018 eine Flächenpatenschaft übernommen und machen nun im Stadtpark sauber. Die Stadt bietet solche Patenschaften an und stellt auch Greifer und Mülltüten. Wir finden viel Fastfood-Verpackungen und Zigarettenstummel. Für meine Kinder sind die Zigarettenstummel das Ekligste. Bei mir selbst geht es an eine Grenze, wenn ich Urinflaschen finde. Manche Lkw-Fahrer nutzen solche Flaschen während der Fahrt und schmeißen sie danach in die Büsche. Seit 2019 machen meine Kinder und ich auch bei Rhein Clean Up mit. Da gehen wir mit einer großen Gruppe am Rhein entlang und sammeln dort Abfall. Die Gruppenmitglieder sind aber auch an anderen Orten in Dormagen unterwegs. Es ist gar nicht so schwer, auf sein Umfeld zu achten. Das kann jeder.“