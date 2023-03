Landeswettbewerb Jugend forscht Sonderpreis für NGK-Schüler Philipp Janke

Angetreten war Philipp Janke im Fachgebiet Physik mit der „Verbesserung der Bestimmung von supraleitenden Sprungtemperaturen“. „Auch wenn es nicht ganz für den Bundeswettbewerb in Bremen gereicht hat, ist das ein gutes Ergebnis, das als Ansporn für weitere regionale Wettbewerbsrunden dienen wird“, so Thomas Zöllner, Wett-bewerbsleiter des Regionalwettbewerbs Niederrhein in Krefeld. Auch Ralf Wimmer hofft, dass die Erfolge der niederrheinischen Teams wieder neue Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb animieren. „Schließlich leistet Jugend forscht einen wichtigen Beitrag dazu, die Nachwuchskräfte in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu finden und zu fördern, die Wirtschaft und Wissenschaft so dringend benötigen“, so der Jugend-forscht-Patenbeauftragte der Unternehmerschaft Niederrhein.