Treffen in Dormagen-Zons Fliesenpracht im Kreismuseum

Die eingefleischten Sammler kamen am Samstag direkt um 11 Uhr ins Museum Zons, als die Türen für das Sammlertreffen für Fliesen und Keramik des Jugendstils geöffnet wurden. So konnten sie sich die Stücke, die ihnen für ihre Sammlung fehlten, direkt sichern – bevor das ein anderer tat. Rund 150 bis 200 Besucher erwartete Museumsleiterin Anna Karina Hahn am Samstag bis um 15.30 Uhr. 13 Stände verteilten sich auf die große Halle mit den Wandteppichen von Helmut Hahn und den ersten Stock – wo das Sammlertreffen nahtlos in die Ausstellung „Second Life“ mit Upcycling-Werken übergeht. Angemeldet waren 18 Sammler, doch gleich mehrere erkrankten kurzfristig und mussten absagen.