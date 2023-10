Erlebnis in Dormagen Exklusives Fleischtasting für TSV-Handballer

Anschließend portionierte Eddy the Butcher ein Roastbeef in Rumpsteaks und erklärte auch direkt, warum diese so zart und schmackhaft sind. Neben der Qualität spiele auch das Dry-Aging-Verfahren eine große Rolle. „Ich habe erklärt, worauf es beim Dry Aging ankommt, wie lange etwas reifen muss, wie es veredelt werden kann. Die Handballer hingen an meinen Lippen“, lacht der Fleischsommelier und fügt hinzu: „Das hat Spaß gemacht. Man hat den Jungs angemerkt, wie begeistert sie waren, und es hat einfach alles gepasst. Frisches Sushi vom Feinsten live gekocht und dazu eine echte Rarität vom Rind. Fantastisch.“ Für seinen Einsatz erhält Eddy am Samstagabend, wenn die Wiesel im TSV Sportcenter gegen den SB GGm Bietigheim antreten, ein Wiesel-Shirt mit allen Unterschriften der Spieler als "Dankeschön". Anpfiff ist übrigens um 19.30 Uhr.